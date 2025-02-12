

Кобахидзе встретился с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом

12.02.2025 13:34





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.



Глава правительства Грузии поблагодарил премьер-министра ОАЭ за приглашение на Всемирный саммит правительств и отметил, что эта платформа играет важную роль в углублении связей между странами и обсуждении вопросов, представляющих общий интерес.



В ходе встречи было подчеркнуто плодотворное сотрудничество между Грузией и ОАЭ в различных сферах. Отмечена значимость подписанного в рамках визита премьер-министра в Абу-Даби меморандума с Emaar Properties/Eagle Hills, предусматривающего беспрецедентные инвестиции в Грузию в размере 6 миллиардов долларов США.



На встрече было уделено внимание положительной динамике экономического сотрудничества, благоприятной инвестиционной среде в Грузии и государственным программам, способствующим развитию бизнеса. Обсуждались успешные инвестиционные проекты крупнейших компаний ОАЭ в Грузии. В этом контексте особенно отмечен проект сухого порта в Тбилиси, реализуемый при инвестиционной поддержке группы портов Абу-Даби, который планируется завершить в 2025 году.



На встрече также был подчеркнут потенциал роста торгового оборота между двумя странами, а также развития сотрудничества в сферах энергетики и туризма, и важность его полного освоения.



Ираклий Кобахидзе официально пригласил премьер-министра ОАЭ посетить Грузию.







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