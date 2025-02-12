

Габриэлюс Ландсбергис: Мы наблюдаем «сталинизацию» Грузии

12.02.2025 14:05





Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью агентству IPN, что против истеблишмента «Грузинской мечты» необходимо ввести санкции, а нынешняя власть Грузии должна остановиться. Политик отметил, что в направлении санкций ЕС продвигается «очень и очень медленно».



Ландсбергис считает, что для деэскалации ситуации в Грузии необходимы перевыборы. Он использовал слово «сталинизация» в отношении арестов и задержаний оппонентов власти — политиков и гражданских активистов, представителей НПО, которые выходят на мирные акции антиправительственных протестов.



«Я думаю, что в этом году мы наблюдаем «сталинизацию» страны: людей лишают гражданских прав, чтобы сделать страну похожей на Беларусь или Россию, без протестов, свободных выборов, свободы собраний. Если это будет допущено, и Запад потеряет Грузию как страну, которая пыталась наладить отношения с Западом, это будет действительно ужасно.



Правительство «Грузинской мечты» должно остановиться. Санкции должны быть введены. Жаль, что мы продвигаемся по этому пути очень, очень медленно. Вы можете назвать это ошибкой, но суть в том, что Европа находится в очень сложной ситуации и разделена; ее основное внимание сосредоточено на войне России против Украины», — заявил он.



Экс-министр иностранных дел Литвы подчеркнул мужественный дух грузинского народа, который, несмотря на репрессии, задержания, штрафы и обыски в домах, продолжает протестовать.



«Без демонстраций, вероятнее всего, Европа не поняла бы и не заинтересовалась тем, что происходит в Грузии. Конечно, для деэскалации ситуации необходимы новые выборы. Но — честные выборы. Если они организуют новые выборы и все равно будут фальсифицировать их, это ничего не улучшит», — заявил Габриэлюс Ландсбергис.





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