

Проект резолюции Европарламента призывает санкционировать Иванишвили и лидеров «Мечты» - Formula TV

12.02.2025 14:14





Телекомпания Formula TV сообщает, что в проекте резолюции Европарламента, за который евродепутатам предстоит проголосовать, содержится требование ввести санкции в отношении олигарха и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и генсека партии Кахи Каладзе, а также председателя партии Ираклия Гарибашвили.



В проекте документа говорится о демократической отсталости и ухудшении медиа-среды в Грузии, а также о политических заключенных, в том числе речь идет об основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзие Амаглобели.



Авторы говорят и о давлении властей Грузии на независимые СМИ, а также о том, что необходимо ввести санкции в отношении владельцев проправительственных СМИ.



«Европейский парламент призывает ЕС и государства-члены ввести персональные санкции против тех грузинских чиновников и политических лидеров, которые несут ответственность за отступление от демократии, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и судебное преследование политических оппонентов и активистов, — таких как премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, а также распространить санкции на судей Конституционного суда, который выносит политически мотивированные решения; также представителей правоохранительных органов, финансовых спонсоров, которые тайно или открыто поддерживают режим; владельцев государственных СМИ — телеканалов Imedi TV, POSTV и Rustavi2 — за распространение дезинформации.



<…> Европарламент вновь обращается к Совету и странам-членам с призывом присоединиться к США и Соединенному Королевству и немедленно ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили и его семьи и заморозить все его активы в ЕС за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии, за противодействие заявленной в Конституции евроатлантической интеграции», — читаем в тексте проекта резолюции.



Также ЕП призывает Францию лишить Бидзину Иванишвили Ордена Почетного легиона и ввести индивидуальные санкции.



В документе также говорится о нападениях на журналистов оппозиционных телеканалов во время исполнения ими профессиональных обязанностей.



Также говорится, что 12 января представители власти Грузии задержали журналистку Мзию Амаглобели «по политически мотивированным обвинениям», которая с тех пор находится в предварительном заключении и держит голодовку в знак солидарности со всеми политзаключенными Грузии.



Источник: SOVA

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