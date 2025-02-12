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Проект резолюции по Грузии призывает продолжить прзинавать законным президентом Саломе Зурабишвили
12.02.2025 14:19
По данным редактора европейского бюро Радио Свобода Рикарда Йозвиака, резолюция по Грузии, которая будет вынесена на голосование в Европарламенте, призывает продолжить признавать законным президентом страны Саломе Зурабишвили.
«Проект резолюции Европарламента будет вынесен на голосование завтра: «[Европарламент] продолжает признавать Саломе Зурабишвили как легитимного президента Грузии и представителя грузинского народа», призывает Совет Евросоюза пригласить ее на предстоящий саммит и представлять Грузию на следующем саммите Европейского политического сообщества».
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