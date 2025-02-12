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Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз


12.02.2025   15:03


Парламент Армении принял в первом чтении проект закона о начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз, - информацию распространяют местные медиа.

По их информации, за проект проголосовали 63 депутата, против - 7.

Его инициатором стала гражданская инициатива «Платформа демократических сил», которой за 2 месяца удалось собрать 60 тысяч подписей. Эти подписи были необходимы для внесения законопроекта на рассмотрение Национального собрания.

Законопроект был одобрен правительством Республики Армения 9 января.


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