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Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз
12.02.2025 15:03
Парламент Армении принял в первом чтении проект закона о начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз, - информацию распространяют местные медиа.
По их информации, за проект проголосовали 63 депутата, против - 7.
Его инициатором стала гражданская инициатива «Платформа демократических сил», которой за 2 месяца удалось собрать 60 тысяч подписей. Эти подписи были необходимы для внесения законопроекта на рассмотрение Национального собрания.
Законопроект был одобрен правительством Республики Армения 9 января.
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