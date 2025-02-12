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Предпринимаются попытки запугать людей, пользующихся своими основными правами - посольство Германии
12.02.2025 15:05
«Вместе с европейскими и американскими партнерами мы продолжаем наблюдение за судебными процессами и считаем, что принципы равенства перед законом и безопасности должны быть защищены», – говорится в заявлении посольства Германии в Грузии в социальной сети.
Как отмечает посольство, в случаях уголовных преступлений не должны применяться разные стандарты по отношению к демонстрантам и представителям правоохранительных органов.
«В настоящее время проходят несколько судебных процессов против демонстрантов. Некоторым из них грозит длительное тюремное заключение. В то же время серьезное расследование нарушений, совершенных государственными структурами, пока не проведено. Мы особенно обеспокоены делом журналистки Мзии Амаглобели, которую, несмотря на состояние здоровья, не освобождают из предварительного заключения.
Посольство Германии, вместе с европейскими и американскими партнерами, продолжает наблюдать за судебными процессами и считает, что принципы правового государства должны быть обязательно защищены, в частности, принципы равенства перед законом, пропорциональности, правовой безопасности и защиты свободы. Например, судебная практика должна серьезно учитывать законодательные положения о возможном освобождении из предварительного заключения. По всей видимости, предпринимаются попытки запугать людей, пользующихся своими основными правами. В случаях возможных уголовных преступлений не должны применяться разные стандарты по отношению к демонстрантам и представителям правоохранительных органов», – отмечает посольство Германии.
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