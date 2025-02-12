

Папуашвили обвинил Брюссель в нежелании вести переговоры с Грузией

12.02.2025 15:38





«Тогда как франчайзинговая местная НПО «Международная прозрачность – Грузия», финансируемая Швецией, пытается дестабилизировать Грузию, настоящая «Международная прозрачность» публикует новый глобальный индекс восприятия коррупции. Результаты исследования в очередной раз подтверждают лицемерие и двойные стандарты Брюсселя», – написал председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили в социальной сети.



По словам Папуашвили, несмотря на попытки некоторых брюссельских чиновников внедрить восприятие «отката» Грузии назад, факты доказывают обратное.



«Грузия опережает семь стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО. А что касается кандидатов на вступление в ЕС – угадайте, сколько из них мы опережаем? Всех. Нежелание Брюсселя открыть переговоры с Грузией – это не просто несправедливость, это уже явно носит признаки политической расправы и препятствования», – пишет Папуашвили.





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