

«Финансовый террор» — Гиги Угулава не намерен платить штраф за перекрытие дороги

12.02.2025 16:12





Судья Звиад Цеквава признал Гиги Угулаву нарушителем закона за блокирование дороги во время митинга и назначил ему штраф в размере 5,000 лари (около 1,800 долларов США).



Угулава обвинялся в том, что 17 января находясь на акции протеста на проспекте Руставели, искусственно перекрыл дорогу в то время, когда для этого не было достаточного количества людей.



Угулава заявил, что штраф платить не намерен. При этом он назвал подобные судебные решения «финансовым террором».



Сам Угулава на судебном заседании не присутствовал, его представлял адвокат Ираклий Абесадзе:



«Мы получили юридический абсурд. МВД не знает, сколько человек пришло на митинг 17 января. МВД не знает, сколько человек может поместиться перед зданием парламента, МВД не знает, когда предполагаемый нарушитель прибыл на митинг, МВД не знает, вышел ли предполагаемый нарушитель на уже перекрытую дорогу или сам перекрыл дорогу, само МВД не принимало никаких мер по разблокированию дороги, а мы знаем, как действует МВД, когда нарушается закон. Несмотря на это, сотни людей, до 600 человек, хотят объявить нарушителями и выписать им штраф в размере 5000 лари, как это произошло в случае с Угулава.



Так как нет никаких юридических аргументов, это однозначно политико-репрессивный процесс, который, в данном случае, осуществляет санкционированный [судья Звиад] Цеквава. Он является важным звеном и исполнителем прихотей Иванишвили», — заявил после встречи Ираклий Абесадзе.





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