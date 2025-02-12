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Верховный Совет Аджарии прекратил полномочия шести оппозиционных депутатов


12.02.2025   17:14


Верховный Совет Аджарии прекратил полномочия Верховного Совета Аджарской Автономной Республики» избранных от оппозиционных партий согласно итоговому протоколу Высшей избирательной комиссия Аджарии по выборам прошедшим 26 октября 2024 года:

Элгуджа Багратиони, Миша Болквадзе, Эдишер Жгенти, Лия Джакели [«Единство-Национальное движение»]
Генади Тебидзе [«Сильная Грузия: Лело, За народ, За свободу»]
Мирдат Камададзе [«Коалиция за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи – больше свободы, Дроа»]

Сегодня, 12 февраля, состоялось внеочередное заседание Верховного Совета Аджарии.

Согласно итоговому протоколу Высшей избирательной комиссия Аджарии, избирательный порог преодолели четыре оппозиционные партии и коалиции, хотя все четыре с самого начала отказались войти в Верховный Совет. Оппозиционные партии, преодолевшие барьеры, утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

«Партия Гахария» в Верховный Совет не вошла, но партийный список не аннулировала.

5 февраля этого года парламент «Грузинской мечты» проголосовал за прекращение полномочий 49 оппозиционных депутатов.


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