

Генсек «Мечты»: Сегодня Шевченко — скорбящий, неприемлемо вступать с теми, кто скорбит

12.02.2025 17:19





Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слова бывшего киевского футбольного соратника Андрея Шевченко, который возглавляет УАФ (Украинкая ассоциация футбола), о том, что Каладзе для него не существует.



Мэр Тбилиси отметил, что не намерен вступать в полемику с тем, кто сегодня скорбит, когда на территории его страны война.



«Я и врагу не желаю оказаться в ситуации, в которой сегодня находится Украина. Украина в бедственном положении, истекает кровью. Что касается Шевченко, то сегодня он — скорбящий.



Для меня, как для грузина, как грузинского человека, категорически неприемлемо вступать в полемику с теми, кто скорбит, или давать какие-либо объяснения. Я очень надеюсь, что ужас в Украине скоро закончится. Люди смогут проанализировать то, что произошло», — заявил Каладзе.





Напомним, в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинской власти из-за разгона антиправительственных протестов в Грузии.



Под санкции попал и Каладзе. В ответ на эти ограничения мэр Тбилиси заявил, что «Зеленский не принадлежит Украине и украинскому народу, он служит интересам другой страны».





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