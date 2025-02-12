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Глава МИД Швеции: виновников насилия в отношении демонстрантов надо санкционировать
12.02.2025 17:23
Глава МИД Швеции Мария Мальмер подчеркнула, что насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо. Против виновных официальный Стокгольм призывает ввести санкции.
«Действия грузинского правительства противоречат ценностям и принципам, на которых основан ЕС. Парламентские выборы в октябре характеризовались неравными условиями игры, укоренившейся поляризацией, давлением и угрозами в адрес избирателей.
Насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо, и Швеция хочет, чтобы против виновных были введены санкции.
В то же время мы должны продолжать поддерживать демократические и проевропейские движения в Грузии», — заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер.
Напомним, в 2024 году Швеция прекратила сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов: Стокгольм пояснил, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу» и что нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.
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