

Глава МИД Швеции: виновников насилия в отношении демонстрантов надо санкционировать

12.02.2025 17:23





Глава МИД Швеции Мария Мальмер подчеркнула, что насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо. Против виновных официальный Стокгольм призывает ввести санкции.



«Действия грузинского правительства противоречат ценностям и принципам, на которых основан ЕС. Парламентские выборы в октябре характеризовались неравными условиями игры, укоренившейся поляризацией, давлением и угрозами в адрес избирателей.



Насилие в отношении мирных демонстрантов неприемлемо, и Швеция хочет, чтобы против виновных были введены санкции.



В то же время мы должны продолжать поддерживать демократические и проевропейские движения в Грузии», — заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер.



Напомним, в 2024 году Швеция прекратила сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов: Стокгольм пояснил, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу» и что нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





