

Премьер: Грузия готова к открытию переговоров, решение за ЕС

12.02.2025 17:42





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова к открытию переговоров о вступлении в Евросоюз и что решение за ЕС.



Телеканалу PhoenixTV в ОАЭ глава правительства заявил, что в Грузии «очень стабильная ситуация» и что страна развивается по многим направлениям, и прежде всего — экономически.



Теперь принятие решения зависит от ЕС. Мы готовы к этому. В то же время, мы твердо следуем по пути развития и реформирования страны. Так что страна добьется еще большего прогресса», — подчеркнул премьер.



На вопрос, требуется ли ждать еще 4 года до начала открытия переговоров, Ираклий Кобахидзе ответил, что это зависит от Брюсселя.



«Мы ясно дали понять, что если ЕС примет такое решение, то мы к нему готовы. Улучшение отношений с ЕС в наших интересах. Давайте подождем и посмотрим, какой подход выберет ЕС», — заявил Кобахидзе.





Напомним, акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит тему начала переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.



Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других.



Источник: SOVA

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