

Зураб Джапаридзе: Грузинский народ уверен, что его будущее - Европа, а не Россия

12.02.2025 18:31





Институты ЕС должны использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы выбор Грузии осуществился - грузинский народ уверен, что его будущее - Европа, а не Россия, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе на совместной пресс-конференции с европейскими депутатами в Европарламенте.



По его словам, тот факт, что грузины вышли на улицы и требуют надлежащего места в ЕС, связан не только о европейским будущим Грузии, но и судьбой всего Кавказа.



«Грузинский народ считает Европу своим домом. Нынешнее правительство захватило все государственные институты и пытается отклонить страну от европейского пути. Грузины массово вышли на улицы, требуя свободы, демократии и надлежащего места в ЕС. Речь тут идет не только о европейском будущем Грузии. Это судьба всего Кавказа. Черное море также очень важно для безопасности Европы. Мы думаем, что если Европа будет поддерживать нас не только на словах, но и на деле, чтобы призвать к ответу де-факто правительство... Единственная разница между Беларусью и Грузией в том, что здесь люди выходят на улицы, и у нас еще есть гражданское общество. Но институты ЕС должны использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы выбор Грузии был реализован. Грузинский народ уверен, что его будущее - Европа, а не Россия», - сказал Зураб Джапаридзе, перевод которого на грузинский распространяет «Мтавари Архи».





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