

Кобахидзе: Для нас резолюция Европарламента не имеет никакой ценности

12.02.2025 18:39





«Для нас резолюция Европарламента не имеет никакой ценности из-за своей несправедливой природы и содержания», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Объединенных Арабских Эмиратах.



По словам главы правительства, Европарламент принял уже пять резолюций по Грузии, и каждая из них была несерьезной. Кобахидзе отметил, что это очередной, шестой несерьезный проект, инициированный в Европарламенте.



«Этот проект, так же как и предыдущие резолюции, для нас абсолютно ничего не значит, не стоит и гроша, потому что эти резолюции не отражают реальность, сложившуюся в нашей стране.



Реальность такова, что в Грузии страной управляют демократически, а оппозиция по своей сути является антидемократической. Однако, как вы видите, в резолюциях Европарламента часто выражается поддержка радикальной оппозиции, радикализма и всего того, что сегодня так четко критикует новая администрация Соединенных Штатов Америки.



Учитывая все это, для нас резолюция Европарламента не имеет никакой ценности из-за своей несправедливости и содержания», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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