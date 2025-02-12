

Представители Омбудсмена навестили журналиста Афгана Садыгова в тюрьме

12.02.2025 19:27





По данным Аппарата Народного защитника, сегодня, 12 февраля, представители омбудсмена, в том числе врач, работающий в Аппарате Народного защитника, посетили голодающего Афгана Садыгова, в пенитенциарном учреждении.



Несколько дней назад Центр социальной справедливости распространил информацию о том, что состояние здоровья Афгана Садыгова стало крайне тяжелым, и он несколько часов находился без сознания. Благодаря вмешательству врачей его удалось вывести из критического состояния.



2 февраля 2025 года после длительной голодовки Афган Садыгов объявил абсолютную голодовку и отказался пить воду. Радикальное решение журналиста было вызвано продлением судом срока его предварительного заключения на 3 месяца, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека вынес временную меру, запрещающую его экстрадицию в Азербайджан.



Как сообщили в Аппарате Народного защитника, после посещения Садыгова, «согласно медицинской карте, наблюдается выраженная потеря веса».



«По словам врача, остальные показатели на данном этапе не представляют опасности, хотя нельзя исключать внезапных осложнений.



По словам медицинского персонала, в связи с ухудшением состояния здоровья заключенного, с его согласия, ему уже несколько дней оказываются соответствующие медицинские услуги. Однако он по-прежнему отказывается от перевода в гражданскую клинику.



Врач, работающий в Аппарате Народного защитника, предоставил Афгану Садыгову информацию об ожидаемых последствиях голодовки», — указано в заявлении Аппарата Народного защитника.



Садыгов был арестован в Тбилиси 3 августа. По данным грузинской стороны, Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с вымогательством. Его семья и правозащитные организации, а также независимые СМИ связывают его задержание с политическим преследованием со стороны правительства Ильхама Алиева.







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