Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек НАТО: Мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии, с определенной обеспокоенностью


12.02.2025   20:07


Мы внимательно следим за происходящим в Грузии, с определенной обеспокоенностью, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны.

«Я уже комментировал результаты выборов в Грузии, а также наше желание, чтобы Грузия оставалась на пути к НАТО и ЕС, в соответствии с нашими ценностями демократии, верховенства закона и прав человека.

Но думаю, мне следует воздержаться от повторения этого каждый раз, потому что я уже сделал [комментарий] и конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии, с определенной обеспокоенностью, можете быть уверены», - заявил Рютте.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна