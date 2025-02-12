

Генсек НАТО: Мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии, с определенной обеспокоенностью

12.02.2025 20:07





Мы внимательно следим за происходящим в Грузии, с определенной обеспокоенностью, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны.



«Я уже комментировал результаты выборов в Грузии, а также наше желание, чтобы Грузия оставалась на пути к НАТО и ЕС, в соответствии с нашими ценностями демократии, верховенства закона и прав человека.



Но думаю, мне следует воздержаться от повторения этого каждый раз, потому что я уже сделал [комментарий] и конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии, с определенной обеспокоенностью, можете быть уверены», - заявил Рютте.





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