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Михаэль Рот: Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму
12.02.2025 20:39
Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму, - так председатель комитета по иностранным делам парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот откликается на принятие парламентом Армении законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.
«Дорогой Никол Пашинян, поздравляю вас с этим огромным шагом к Евросоюзу. Какое историческое решение! Я действительно надеюсь, что ЕС не просто найдет добрые слова, а будет активно поддерживать Армению. Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму», - написал Рот.
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