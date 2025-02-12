

Михаэль Рот: Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму

12.02.2025 20:39





Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму, - так председатель комитета по иностранным делам парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот откликается на принятие парламентом Армении законопроекта о начале процесса вступления в ЕС.



«Дорогой Никол Пашинян, поздравляю вас с этим огромным шагом к Евросоюзу. Какое историческое решение! Я действительно надеюсь, что ЕС не просто найдет добрые слова, а будет активно поддерживать Армению. Мы не должны сдавать Грузию и Армению российскому империализму», - написал Рот.





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