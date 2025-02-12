

Евродепутат: Каждый судья в Грузии должен полностью осознать, что предает принципы Европы и верховенства закона

12.02.2025 20:50





Очень важно при принятии решений о санкциях метить в конкретных лиц. Без участия судей, правоохранительных органов и прокуроров все эти штрафы, задержания и тюремные заключения были бы невозможны, - заявил евродепутат Дайнюс Жалимас на пресс-конференции в Европарламенте.



По его словам, в резолюции Европарламента также говорится о поддержке гражданского общества в Грузии.



"Очень важно, чтобы каждый судья полностью осознал, что он предает принципы Европы, верховенства закона, и чтобы сам ощутил санкции.



Второй ключевой вопрос, затронутый в резолюции, в том, что комиссия должна действовать незамедлительно, быстро перенаправив все финансы, ранее предназначавшиеся властям Грузии, на поддержку основы грузинского государства - гражданского общества, НПО и медиа. Это должно быть сделано как можно скорее, чтобы дать им возможность выжить", - заявил европарламентарий.





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