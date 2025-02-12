

Зурабишвили встретилась с уволенными по политическим мотивам госслужащими

12.02.2025 21:44





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с уволенными госслужащими.



Она вновь выслушала истории бывших госслужащих, уволенных с работы по политическим мотивам за поддержку европейского курса Грузии.



«Государственный служащий имеет право выражать свой протест и мнение по поводу событий, происходящих в стране. Это основополагающее право каждого человека», — заявила Зурабишвили.



По ее словам, она передаст их слова Европе.





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