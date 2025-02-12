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Зурабишвили встретилась с уволенными по политическим мотивам госслужащими
12.02.2025 21:44
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с уволенными госслужащими.
Она вновь выслушала истории бывших госслужащих, уволенных с работы по политическим мотивам за поддержку европейского курса Грузии.
«Государственный служащий имеет право выражать свой протест и мнение по поводу событий, происходящих в стране. Это основополагающее право каждого человека», — заявила Зурабишвили.
По ее словам, она передаст их слова Европе.
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