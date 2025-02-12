

Трамп и Путин поговорили по телефону

12.02.2025 22:12





Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.



Как отметил Трамп, у него был «длительный и чрезвычайно продуктивный телефонный разговор» с президентом России Владимиром Путиным.



По заявлению президента США, в ходе беседы они договорились о необходимости остановить гибель миллионов людей в российско-украинской войне. Трамп заявил, что они с Путиным договорились работать вместе, включая взаимные визиты в страны друг друга.



Как отметил Трамп, они согласились, что их команды немедленно начнут переговоры. Он также планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщить ему детали беседы.



Дональд Трамп сообщил, что поручил государственному секретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Виткоффу возглавить переговоры, которые, по его мнению, будут успешными.



Трамп также заявил, что вместе с Владимиром Путиным обсудил вопросы, касающиеся Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, доллара и других тем.



О разговоре сообщает и российские СМИ. Согласно их информации, Путин, в свою очередь, отметил необходимость решения коренных причин конфликта и согласился с Трампом, что достижение долгосрочного урегулирования возможно путем мирных переговоров.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





