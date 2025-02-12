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У парламента возобновилась акция протеста - день 77-й
12.02.2025 23:31
Возобновилась акция протеста у парламента. Протестующие перекрыли проспект Руставели.
Часть участников акции сначала собралась возле филармонии на «юбилейный марш Пааты Бурчуладзе», откуда они двинулись шествием к проспекту Руставели.
Участники акции принесли на место баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.
На 77-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.
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