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У парламента возобновилась акция протеста - день 77-й


12.02.2025   23:31


Возобновилась акция протеста у парламента. Протестующие перекрыли проспект Руставели.

Часть участников акции сначала собралась возле филармонии на «юбилейный марш Пааты Бурчуладзе», откуда они двинулись шествием к проспекту Руставели.

Участники акции принесли на место баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.

На 77-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.


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