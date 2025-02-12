

Известно содержание проекта резолюции Европарламента по политической ситуации в Грузии

12.02.2025 23:36





13 февраля Европарламент проведет голосование по проекту резолюции о политической ситуации в Грузии.



Авторами резолюции стали 57 депутатов от пяти политических групп Европарламента.



В проекте резолюции Европарламент:



«Осуждает «официальные лица» «Грузинской мечты» и призывает их немедленно прекратить насильственные репрессии против мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ;



Подчеркивает, что самопровозглашенные официальные лица Грузии в настоящее время нарушают основные свободы, базовые права человека и ключевые международные обязательства страны, подрывая десятилетия демократических реформ, проводимых под руководством политического класса и гражданского общества;



Считает Грузию государством захваченным нелегитимным режимом «Грузинской мечты»;



Не признает самопровозглашенную власть партии «Грузинская мечта», сформированную после фальсифицированных выборов 26 октября 2024 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, прошли с нарушением демократических норм и стандартов, и не отражают волю грузинского народа.



Призывает ЕС и его государства-члены, а также национальные парламенты и межпарламентские институты не признавать легитимность однопартийного парламента «Грузинской мечты» и назначенного ими президента; таким образом, [Европарламент] призывает международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенного правительства «Грузинской мечты»;



Продолжает признание Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии и представителем грузинского народа», - говорится в проекте резолюции.



Европарламент подчеркивает, что «урегулирование продолжающегося политического и конституционного кризиса в Грузии может быть достигнуто только путем новых парламентских выборов».



Европарламент требует проведения в Грузии новых выборов в течение ближайших нескольких месяцев в улучшенной избирательной среде.



Европарламент призывает Совет и государства-члены, в частности EU-25 [ за исключением Венгрии и Словакии], на двусторонней и координированной основе немедленно ввести целевые персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, его семьи и его компаний и заморозить все его активы в ЕС за роль в ухудшении политического процесса в Грузии, допущение демократического отката и действия, противоречащие заявленным евроатлантическим устремлениям страны.



Также резолюция призывает ввести персональные санкции в отношении официальных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за откат демократии, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, в их числе Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили, Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили;



Европарламент призывает «распространить санкции на судей, включая судей Конституционного суда Грузии, которые выносят политически мотивированные решения, а также на сотрудников правоохранительных органов и лиц, оказывающих финансовую поддержку режиму, и на владельцев связанных с режимом СМИ за их роль в распространении дезинформации и попытках манипулировать общественным дискурсом для сохранения нынешнего авторитарного правления правящей партии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





