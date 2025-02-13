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Роджер Уикер: Демократия в Республике Грузия находится на распутье
13.02.2025 11:07
Новым председателем Хельсинкской комиссии будет сенатор-республиканец Роджер Уикер. Об этом говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
«На протяжении почти 50 лет Хельсинкская комиссия защищает права человека, развивает демократию и расширяет экономическое сотрудничество во всем мире. Сегодняшние вызовы не менее остры. Я с нетерпением жду возможности работать в рамках двухпалатного и двухпартийного парламента, чтобы добиться справедливого окончания российско-украинской войны, укрепления альянса НАТО и международного порядка, который будет служить нашим национальным интересам», — заявил Уикер.
В заявлении Хельсинкской комиссии также отмечается, что «демократия Республики Грузия находится на распутье, поскольку «Грузинская мечта» пытается увести страну в сторону России и от избранного ею пути евроатлантической интеграции».
Для справки, председатели Хельсинкской комиссии избираются каждые два года. Бывший председатель, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон стал сопредседателем комиссии.
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