

Джастин Трюдо: Канада никогда не станет 51-ым штатом США

13.02.2025 12:09





Канада никогда не станет 51-ым штатом США, - указанное заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



«Давайте, скажем ясно: речь о том, что мы станем 51-ым штатом в ту же секунду обречена на неудачу. Этого никогда не будет, хотя слова президента США мы должны принимать всерьез и продолжать защищать интересы Канады», - заявил канадский премьер.



По его словам, Канада не хочет торгового конфликта с США, однако, если США введут тарифы, Канада даст надлежащий ответ.



«Наш ответ будет однозначным. Канада даст надлежащий ответ, взвешенный, но сильный, невзирая на то, что сделают США», - отметил он.



Напомним, что президент США Дональд Трамп заявляет о том, что Канада должна стать 51-ым штатом США, в таком случае тарифы введены не будут. В настоящее время, после телефонной беседы с премьер-министром Канады, решение по тарифам отсрочено на 30 дней.





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