

Украина ввела санкции против Петра Порошенко

13.02.2025 12:26





Украина ввела санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко. Решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.



Источник в украинских СМИ сообщил, что санкции, скорее всего, введены по статье «Государственная измена». В настоящее время неясно, что именно подразумевают под собой санкции.



Информацию о санкциях подтвердил и сам Порошенко, назвав это провокацией.



«Недавно Совет безопасности принял неконституционное, политически мотивированное решение о введении против меня, Петра Порошенко, как лидера оппозиции и пятого президента санкций с абсолютно незаконными ограничениями», — написал Порошенко.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны и решение по нему будет оглашено 13 февраля.



Однако Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь.



«Миллиарды, заработанные на продаже Украины, украинских интересов и украинской безопасности, должны быть заблокированы и направлены на защиту Украины и украинцев», — заявил Владимир Зеленский.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





