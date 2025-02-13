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Украина ввела санкции против Петра Порошенко
13.02.2025 12:26
Украина ввела санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко. Решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.
Источник в украинских СМИ сообщил, что санкции, скорее всего, введены по статье «Государственная измена». В настоящее время неясно, что именно подразумевают под собой санкции.
Информацию о санкциях подтвердил и сам Порошенко, назвав это провокацией.
«Недавно Совет безопасности принял неконституционное, политически мотивированное решение о введении против меня, Петра Порошенко, как лидера оппозиции и пятого президента санкций с абсолютно незаконными ограничениями», — написал Порошенко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны и решение по нему будет оглашено 13 февраля.
Однако Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь.
«Миллиарды, заработанные на продаже Украины, украинских интересов и украинской безопасности, должны быть заблокированы и направлены на защиту Украины и украинцев», — заявил Владимир Зеленский.
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