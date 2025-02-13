

Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию

13.02.2025 12:55





Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию, теперь им не нужно дополнительно проходить пункт иммиграционного контроля, сообщило министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, достичь упрощенного въезда для граждан Грузии удалось благодаря совместной работе сторон. Гражданам Грузии необходимо заполнить онлайн-аппликацию в течение 72 часов до прибытия в Малайзию.



На сегодняшний день для граждан Грузии действует безвизовый режим въезда, выезда и транзита через территорию Малайзии. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.





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