

Кобахидзе: Резолюция Европарламента является очередной атакой на грузинское государство

13.02.2025 13:33





Указанная резолюция не имеет для нас никакой ценности, исходя из того, что это является очередной, уже 6-ой по счету, абсолютно несправедливой резолюцией и атакой на грузинское государство и независимость СМИ, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, подобные акты и резолюции „очень тяжело отразятся на репутации европейских бюрократов в нашей стране“.



„Это все напоминает нам о 9-летнем периоде, когда действовал тяжелый режим, осуществлявший нападки на государственность и независимость СМИ в нашей стране. Этот режим управлялся теми же силами, которые сегодня инициирует в Европарламент подобные резолюции. Это очень прискорбное явление. Такие акты и резолюции очень тяжело отразятся на репутации европейских бюрократов в нашей стране, в глазах грузинского общества. Мы надеемся, что в будущем Евросоюз, европейские институты и бюрократия пройдут процесс оздоровления. Сегодняшние тенденции являются довольно тяжелыми“, - отметил Ираклий Кобахидзе.



Премьер также заявил, что „„Грузинскую мечту“ такие акты не удивляют“.



„Хочу еще раз напомнить, что в до 2012 года в нашей стране был режим, действовавший по поручению ровно тех же сил, указанные силы сегодня инициируют определенные резолюции в Европарламент, и их почерком были нападки на независимые СМИ. Именно этот режим в свое время захватил частные телеканалы, например, „Имеди“, „Рустави 2“, другие частные вещания, а также Общественный вещатель Грузии. Соответственно, подобные акты нас не удивляют“, - заявил Кобахидзе.





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