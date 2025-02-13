

Генсек НАТО: «Минска 3» не будет – Это не должно больше произойти!

13.02.2025 13:36





«Мы не должны дать Путину право еще хотя бы на одну квадратную милю продвинуться вглубь Украины», - указанное заявление перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в беседе с журналистами сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Марк Рютте.



По его словам, любой вопрос, рассматриваемый о Украине, обязательно должен решаться при вовлеченности Киева.



"Сегодня у нас будет встреча с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Любой вопрос, рассматриваемый о Украине, обязательно должен решаться при вовлеченности Киева", - заявил Рютте.



Он также отметил, что одним из главных вопросов, который будет обсуждаться на встрече, это увеличение оборонного бюджета альянса.



"Мы также обсудим оборонный бюджет НАТО, так как надо делать больше. У нас прекрасные оборонные индустрии, однако, этого недостаточно", - заявил он.



12-13 февраля в Брюсселе министры обороны стран-членов НАТО проводят первую годовую встречу.





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