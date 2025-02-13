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Цулукиани возглавит «Нюрбергский процесс» против власти Саакашвили
13.02.2025 13:44
Тея Цулукиани возглавит «Временную следственную комиссию по расследованию деятельности режима и его должностных лиц в 2003-2012 годах».
Такое решение комиссия приняла на своем первом организационном заседании.
Вместе с тем, Созар Субари был избран секретарем комиссии.
Парламентская следственная комиссия состоит из десяти членов. Два места в комиссии остаются вакантными и предназначены для членов партии «Гахария для Грузии».
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