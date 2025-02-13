

Цулукиани возглавит «Нюрбергский процесс» против власти Саакашвили

13.02.2025 13:44





Тея Цулукиани возглавит «Временную следственную комиссию по расследованию деятельности режима и его должностных лиц в 2003-2012 годах».



Такое решение комиссия приняла на своем первом организационном заседании.



Вместе с тем, Созар Субари был избран секретарем комиссии.



Парламентская следственная комиссия состоит из десяти членов. Два места в комиссии остаются вакантными и предназначены для членов партии «Гахария для Грузии».







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