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Цулукиани возглавит «Нюрбергский процесс» против власти Саакашвили


13.02.2025   13:44


Тея Цулукиани возглавит «Временную следственную комиссию по расследованию деятельности режима и его должностных лиц в 2003-2012 годах».

Такое решение комиссия приняла на своем первом организационном заседании.

Вместе с тем, Созар Субари был избран секретарем комиссии.

Парламентская следственная комиссия состоит из десяти членов. Два места в комиссии остаются вакантными и предназначены для членов партии «Гахария для Грузии».


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