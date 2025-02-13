

Кобахидзе: Мы использовали Всемирный саммит правительств для передачи наших сообщений нашим партнерам

13.02.2025 13:51





«Мы завершили свое участие во Всемирном саммите правительств, мы использовали этот формат, чтобы донести наши послания до наших друзей и партнеров, и участие в этом саммите было важным и в этом отношении», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Дубае.



По словам главы правительства, важно углублять отношения в этом регионе и дальше развивать политическое партнерство.



«Мы завершили наш визит, мы завершили наше участие во Всемирном саммите правительств. Это был интересный саммит, у нас была возможность провести встречи. Состоялась встреча с правителем Дубая, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, а также премьер-министром Кувейта. Были интересные встречи, разговоры. Для нас очень важно углублять отношения именно в этом регионе, развивать политическое партнерство, развивать экономические связи. Мы использовали этот формат, чтобы донести наши послания до наших друзей, наших партнеров, и участие в этом саммите было важным и в этом отношении», — заявил премьер-министр.







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