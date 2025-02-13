

Россия готовится к периоду после войны с Украиной - экс-замглавы МИД Грузии

13.02.2025 14:30





Политика изоляции идет не от Запада, политика изоляции идет в ответ на политику, проводимую в Грузии - Время, назвать реальность своим именем, так как, если не будет поставлен правильный диагноз, оттуда никогда не будет найден и выход, - указанное заявление в эфире телеканала "Палитраньюс" бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, учредитель Центра Чавчавадзе Нино Каландзе.



Так она прокомментировала проект резолюции Европарламента "О еще большем ухудшении политической ситуации в Грузии".



По словам Каландадзе, в резолюции упомянута "та реальность, которая есть в Грузии".



"Как бы не хотели нелегитимные власти представить существующее положение и ситуацию в стране, остается фактом, что с каждым днем кризис все больше углубляется; факт, что политика изоляции в отношении Грузии становится все более ощутимее. Если раньше это было на уровне деклараций, то сейчас мы видим, что за резолюциями следуют действия. Международная политика, переведенная в действия, означает, что Грузия окажется от цивилизованного мира настолько далеко, что и мы и представить себе не могли. Это еще больше усугубит кризис.



В резолюции упомянута та реальность, которая есть в Грузии. Она отражает ту картину, в какой реальности мы, граждане Грузии, живем, - антигосударственные, антигуманные, антинациональные, антизападные решения, принятые режимом, который путем фальсификации результатов выборов украл власть",- заявила Нино Каландадзе.



Она также затронула тему визитов представителей "Грузинской мечты" в азиатские страны и отметила, что "это проявление отчаяния".



Бывший заместитель министра иностранных дел также прокомментировала процессы в оккупированной Абхазии и заявила, что Россия хочет укрепить свою власть в регионе.



"Это указывает на то, что Россия готовится к периоду после войны с Украиной. Учитывая то, как развивается война в Украине, она должна быть готова к тому, чтобы в регионе была усилена ее власть. Поэтому она и пытается сохранить власть Иванишвили в Грузии, так как в данном случае Тбилиси является определяющим. При Алиеве Азербайджан, практически, отошел от российских влияний. Видимо, и Армения выходит из сферы ее влияния, в том числе и в условиях нового стратегического альянса Азербайджан-Турция. Поэтому, России нужна особая опора в Тбилиси, а, соответственно, контроль Тбилиси посредством Иванишвили и оккупированных территорий. Очевидно, что в регионе Кавказа осталась только Грузия, которую Путин может использовать в качестве потенциальной опоры. Если он получит влияние на нее, он, соответственно, будет контролировать регион, и у него останется выход к морю, что является его стратегическим интересом. Поэтому, то, как проходят процессы в Абхазии, в том числе приобретение, переоформление имущества в ускоренном порядке, усиление российских интересов и восстановление влияния над стратегическими объектами, является важной частью процесса консолидации власти", - отметила Каландадзе.





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