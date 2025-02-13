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Москва начала подготовку к формированию переговорной группы по урегулированию ситуации в Украине


13.02.2025   14:58


«Москва начала подготовку к формированию переговорной группы по урегулированию ситуации в Украине», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это, несомненно, началось. Как только президент примет соответствующее решение, мы вам об этом сообщим», — заявил Песков журналистам.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что конкретных договоренностей относительно визита представителей администрации США в Россию пока нет. По словам Дмитрия Пескова, необходимо достаточно быстро организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя работа над этим вопросом только начинается и говорить о каких-то конкретных сроках пока не приходится.

«Нет сомнений в необходимости проведения такой встречи достаточно оперативно: главам государств предстоит многое обсудить. В повестке дня много тем, которые были кратко обозначены во время вчерашнего телефонного разговора, но пока нельзя говорить о каких-то сроках, поскольку работа начнется только в ближайшие дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.


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