|
|
|
Москва начала подготовку к формированию переговорной группы по урегулированию ситуации в Украине
13.02.2025 14:58
«Москва начала подготовку к формированию переговорной группы по урегулированию ситуации в Украине», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это, несомненно, началось. Как только президент примет соответствующее решение, мы вам об этом сообщим», — заявил Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что конкретных договоренностей относительно визита представителей администрации США в Россию пока нет. По словам Дмитрия Пескова, необходимо достаточно быстро организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя работа над этим вопросом только начинается и говорить о каких-то конкретных сроках пока не приходится.
«Нет сомнений в необходимости проведения такой встречи достаточно оперативно: главам государств предстоит многое обсудить. В повестке дня много тем, которые были кратко обозначены во время вчерашнего телефонного разговора, но пока нельзя говорить о каких-то сроках, поскольку работа начнется только в ближайшие дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа.
Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна