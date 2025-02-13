|
|
|
Как «Грузинская мечта» манипулирует темой USAID
13.02.2025 14:59
«Грузинская мечта» манипулирует темой USAID, утверждая, что только на выборы 2024 года USAID потратило 41,7 млн долларов.
Первоначально, 4 февраля, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили опубликовал пост о двух программах USAID с фотографией и написал, что «USAID через политические «НПО» потратило 41,7 миллиона долларов США на выборы в Грузии».
«Если взять пропорцию к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов США из-за рубежа в выборы в США. Это сравнение станет еще более наглядным, если взять за основу ВВП стран. Невозможно тратить 41,7 миллиона долларов США на выборы в другой стране и не чувствовать никакой ответственности перед населением этой страны. USAID, которое в 2020 году само участвовало в распространении фальшивых результатов параллельного подсчета голосов и попытке переворота выборов, а в 2024 году продолжило то же самое, должно объяснить, как получается, что десятки миллионов тратятся на организации, которые каждый раз являются зачинщиками переворота выборов», – написал Шалва Папуашвили.
12 февраля заместитель Папуашвили Гия Вольский продолжил манипулировать темой USAID, прикрепив к посту в Facebook ту же фотографию, что и Папуашвили. В посте он написал: «Как нам стало известно, USAID выделило в общей сложности 41,7 млн долларов на парламентские выборы в Грузии 2024 года, для израсходования в относительно короткие сроки».
На что и когда на самом деле USAID потратил 41,7 млн долларов?
На фотографии, опубликованной Шалвой Папуашвили и Гией Вольским, видно, что средства, выделенные USAID в рамках программ Консорциума по усилению выборов и политических процессов (CEPPS), составляют 26,5 млн и 15,2 млн долларов США. На фото видно, что обе программы должны завершиться в 2025 году, хотя даты их начала не указаны. Представители «Грузинской мечты» ничего об этом не пишут и, наоборот, пытаются изобразить, что USAID потратило 41,7 млн долларов только на выборы 2024 года.
Их посты также могут создать впечатление, что USAID финансирует только НПО, в то время как рассматриваемые программы также включают сотрудничество с государственными учреждениями.
Программа с бюджетом в 26,5 млн долларов рассчитана на 6 лет, стартовала в 2019 году и должна завершиться в 2025 году.
Что касается второй программы, бюджет которой составляет 15,2 млн долларов, то она рассчитана на 7 лет, она стартовала в 2018 году и должна завершиться в 2025 году.
Консорциум по укреплению выборов и политического процесса (CEPPS) — некоммерческая организация, заявленной целью которой является укрепление и поддержка демократических практик и институтов по всему миру.
Партнерскими организациями CEPPS являются:
Международный фонд избирательных систем (IFES);
Международный республиканский институт (IRI);
Национальный демократический институт (NDI).
CEPPS работает в Грузии с 2000 года, содействуя развитию многопартийной политической системы и укреплению инклюзивной политической культуры посредством прямого сотрудничества с политическими партиями, органами местного самоуправления, Центральной избирательной комиссией (ЦИК), образовательными учреждениями, меньшинствами и организациями гражданского общества.
USAID помогало партиям совершенствовать свои политические платформы, программы и послания, что также включало финансовую поддержку опросов общественного мнения. Как известно, опросы общественного мнения, заказанные NDI и IRI, были едва ли не единственными опросами в Грузии, которые проводились с определенной периодичностью и измеряли политические настроения населения и его отношение к текущим событиям.
Работа наблюдательных миссий на выборах осуществлялась в рамках программы CEPPS.
Кроме того, Международный фонд избирательных систем (IFES), партнер программы CEPPS, финансируемой USAID, на протяжении многих лет оказывает технологическую поддержку и поддержку в вопросах обеспечения кибербезопасности избирательной администрации.
На сайте ЦИК, который является государственным органом, а не НПО, размещено много информации о сотрудничестве с USAID и важности долгосрочного партнерства с вышеуказанными организациями.
Например, в 2020 году, во время председательства Тамар Жвания, при содействии USAID была открыта серверная инфраструктура ЦИК, которая наряду с технической поддержкой США включала новое оборудование и программное обеспечение и помогла ЦИК защитить грузинские выборы от кибератак.
В 2020 году США через USAID оказали помощь ЦИК в создании Центра мониторинга дезинформации.
В 2024 году ЦИК реализовала проект «Предвыборная медиашкола» при технической поддержке IFES.
Netgazeti запросило у ЦИК информацию о том, какой вид и объем помощи USAID оказал ЦИК с 2019 года, то есть с того периода, с которого начались упомянутые Папуашвили программы, и ожидает получения ответа от ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна