

Как «Грузинская мечта» манипулирует темой USAID

13.02.2025 14:59





«Грузинская мечта» манипулирует темой USAID, утверждая, что только на выборы 2024 года USAID потратило 41,7 млн ​​долларов.



Первоначально, 4 февраля, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили опубликовал пост о двух программах USAID с фотографией и написал, что «USAID через политические «НПО» потратило 41,7 миллиона долларов США на выборы в Грузии».



«Если взять пропорцию к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов США из-за рубежа в выборы в США. Это сравнение станет еще более наглядным, если взять за основу ВВП стран. Невозможно тратить 41,7 миллиона долларов США на выборы в другой стране и не чувствовать никакой ответственности перед населением этой страны. USAID, которое в 2020 году само участвовало в распространении фальшивых результатов параллельного подсчета голосов и попытке переворота выборов, а в 2024 году продолжило то же самое, должно объяснить, как получается, что десятки миллионов тратятся на организации, которые каждый раз являются зачинщиками переворота выборов», – написал Шалва Папуашвили.



12 февраля заместитель Папуашвили Гия Вольский продолжил манипулировать темой USAID, прикрепив к посту в Facebook ту же фотографию, что и Папуашвили. В посте он написал: «Как нам стало известно, USAID выделило в общей сложности 41,7 млн ​​долларов на парламентские выборы в Грузии 2024 года, для израсходования в относительно короткие сроки».



На что и когда на самом деле USAID потратил 41,7 млн ​​долларов?



На фотографии, опубликованной Шалвой Папуашвили и Гией Вольским, видно, что средства, выделенные USAID в рамках программ Консорциума по усилению выборов и политических процессов (CEPPS), составляют 26,5 млн и 15,2 млн долларов США. На фото видно, что обе программы должны завершиться в 2025 году, хотя даты их начала не указаны. Представители «Грузинской мечты» ничего об этом не пишут и, наоборот, пытаются изобразить, что USAID потратило 41,7 млн ​​долларов только на выборы 2024 года.



Их посты также могут создать впечатление, что USAID финансирует только НПО, в то время как рассматриваемые программы также включают сотрудничество с государственными учреждениями.



Программа с бюджетом в 26,5 млн долларов рассчитана на 6 лет, стартовала в 2019 году и должна завершиться в 2025 году.



Что касается второй программы, бюджет которой составляет 15,2 млн долларов, то она рассчитана на 7 лет, она стартовала в 2018 году и должна завершиться в 2025 году.



Консорциум по укреплению выборов и политического процесса (CEPPS) — некоммерческая организация, заявленной целью которой является укрепление и поддержка демократических практик и институтов по всему миру.



Партнерскими организациями CEPPS являются:



Международный фонд избирательных систем (IFES);

Международный республиканский институт (IRI);

Национальный демократический институт (NDI).



CEPPS работает в Грузии с 2000 года, содействуя развитию многопартийной политической системы и укреплению инклюзивной политической культуры посредством прямого сотрудничества с политическими партиями, органами местного самоуправления, Центральной избирательной комиссией (ЦИК), образовательными учреждениями, меньшинствами и организациями гражданского общества.



USAID помогало партиям совершенствовать свои политические платформы, программы и послания, что также включало финансовую поддержку опросов общественного мнения. Как известно, опросы общественного мнения, заказанные NDI и IRI, были едва ли не единственными опросами в Грузии, которые проводились с определенной периодичностью и измеряли политические настроения населения и его отношение к текущим событиям.



Работа наблюдательных миссий на выборах осуществлялась в рамках программы CEPPS.



Кроме того, Международный фонд избирательных систем (IFES), партнер программы CEPPS, финансируемой USAID, на протяжении многих лет оказывает технологическую поддержку и поддержку в вопросах обеспечения кибербезопасности избирательной администрации.



На сайте ЦИК, который является государственным органом, а не НПО, размещено много информации о сотрудничестве с USAID и важности долгосрочного партнерства с вышеуказанными организациями.



Например, в 2020 году, во время председательства Тамар Жвания, при содействии USAID была открыта серверная инфраструктура ЦИК, которая наряду с технической поддержкой США включала новое оборудование и программное обеспечение и помогла ЦИК защитить грузинские выборы от кибератак.



В 2020 году США через USAID оказали помощь ЦИК в создании Центра мониторинга дезинформации.



В 2024 году ЦИК реализовала проект «Предвыборная медиашкола» при технической поддержке IFES.



Netgazeti запросило у ЦИК информацию о том, какой вид и объем помощи USAID оказал ЦИК с 2019 года, то есть с того периода, с которого начались упомянутые Папуашвили программы, и ожидает получения ответа от ведомства.





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