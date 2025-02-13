

Европарламент принял резолюцию «По ухудшению политической ситуации в Грузии»

13.02.2025 16:33





Европейский парламент принял критическую резолюцию «Об ухудшении политической ситуации в Грузии».



Резолюцию поддержало 400 депутатов, против нее проголосовали 63 европарламентария.



В резолюции депутаты Европарламента не признают результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и используют в отношении правительства «Грузинской мечты» такие термины, как «самоназначенное» и «самопровозглашенное».



Европейский парламент требует немедленного освобождения Мзии Амаглобели и других политзаключенных, а также введения санкций против Бидзины Иванишвили, его семьи, против представителей «Грузинской мечты» и поддерживающих ее режим бизнесменов и пропагандистов.



Резолюция призывает к пересмотру критериев либерализации визового режима ЕС с Грузией, а также к пересмотру Соглашения об ассоциации, подписанного в 2014 году.







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