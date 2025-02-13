|
|
|
Европарламент принял резолюцию «По ухудшению политической ситуации в Грузии»
13.02.2025 16:33
Европейский парламент принял критическую резолюцию «Об ухудшении политической ситуации в Грузии».
Резолюцию поддержало 400 депутатов, против нее проголосовали 63 европарламентария.
В резолюции депутаты Европарламента не признают результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и используют в отношении правительства «Грузинской мечты» такие термины, как «самоназначенное» и «самопровозглашенное».
Европейский парламент требует немедленного освобождения Мзии Амаглобели и других политзаключенных, а также введения санкций против Бидзины Иванишвили, его семьи, против представителей «Грузинской мечты» и поддерживающих ее режим бизнесменов и пропагандистов.
Резолюция призывает к пересмотру критериев либерализации визового режима ЕС с Грузией, а также к пересмотру Соглашения об ассоциации, подписанного в 2014 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна