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Партия «Гахария за Грузию» выступила с заявлением
13.02.2025 16:40
Партия «Гахария за Грузию» выступила с заявлением относительно гостиницы Sheraton Batumi.
Как говорится в заявлении, «Вместо того, чтобы способствовать установлению истины вокруг нападения на Георгия Гахария, Sheraton Batumi вместе с режимом преследует активистов, которые протестовали против соучастия Sheraton Batumi в нападении и последующем уничтожении и сокрытии доказательств».
«На основании уведомления отеля режим начал вызывать активистов для проведения мирной акции протеста возле отеля Sheraton Batumi. Гостиница Sheraton Batumi, которая не вызывала полицию в связи с нападением, предприняла немедленные действия и вызвала полицию только после того, как активисты мирно выразили протест против незаконных действий гостиницы.
Мы хотели бы напомнить общественности, что Sheraton Batumi сначала создал все благоприятные условия для нападения в отеле (очистил вестибюль отеля от персонала и не вызвал полицию), затем уничтожил вещественные доказательства на месте инцидента и по согласованию с режимом способствовал сокрытию главных доказательств — записей камер видеонаблюдения», — говорится в заявлении партии «Гахария за Грузию».
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