

Политсовет «Мечты»: «Европарламент невозможно воспринимать всерьез»

13.02.2025 17:18





Политический совет партии «Грузинская мечта» выступил с официальным заявлением в ответ на принятую Европейским парламентом критическую резолюцию. В своем заявлении партия пожелала Европе «освободиться от вредного влияния «Deep State».



«Мы встанем на сторону патриотичных европейцев в этой борьбе», - сказано в заявлении.



В «Грузинской мечте» считают, что «Deep State» может уничтожить Европейский Союз.



«Еще 26 марта 2023 года будущий президент США, Дональд Трамп, на встрече с избирателями заявил: «Это решающая битва. Либо «Deep State» уничтожит Америку, либо мы должны уничтожить «Deep State». <…>. Со своей стороны, в ответ на сегодняшнюю резолюцию мы заявляем, что либо «Deep State» уничтожит Европейский Союз, либо ЕС найдет силы, чтобы как-то избавиться от влияния «Deep State».



В конце своего заявления «Грузинская мечта» процитировала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что «невозможно всерьез воспринимать европейские институты».



«К сожалению, по нашему мнению, сегодня Европейский парламент абсолютно невозможно воспринимать всерьез».



13 февраля Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии, призывающую ввести санкции против элиты, связанной с «Грузинской мечтой». В новом проекте резолюции депутаты Европарламента расширили список лиц, в отношении которых они призывают ввести европейские санкции.



Резолюцию поддержали 400 депутатов Европарламента, против проголосовали 63. 81 депутат воздержался при голосовании.





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