

«Голос Америки»: Трамп заверил, что будет продолжать помогать Украине

13.02.2025 17:26





12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине, иначе «Путин подумает, что победил».



«И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, пишет «Голос Америки» (VOA).



Он рассказал, что переговоры между Путиным и Зеленским, скорее всего, начнутся в Саудовской Аравии в ближайшем будущем.



Президент США также сообщил, что из телефонных переговоров с Путиным стало ясно, что российский лидер «очень решителен». По словам Трампа, и Зеленский, и Путин хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась через некоторое время.



«Как сказал президент Путин, он хочет, чтобы это закончилось. Он не хочет закончить это, а потом вернуться к боям через полгода. И я думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в скором будущем».



На вопрос о том, будут ли США посылать помощь Украине, Трамп ответил, что будут, но на условиях гарантий возврата средств. Он добавил, что предыдущая администрация «глупо» передавала деньги Украине.



«Наши деньги будут гарантированы. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были гарантированы. И украинцы на это согласились», — цитирует Трампа «Голос Америки».



Трамп также прокомментировал возможные изменения границ Украины в случае прекращения войны, в частности вопрос возвращения контроля над украинскими территориями к состоянию на 2014 год. Он ответил, что «некоторые из них вернутся».





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