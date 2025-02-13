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Европарламент требует освобождения Саакашвили по гуманитарным соображениям


13.02.2025   17:37


Проект резолюции, одобренный сегодня Европейским парламентом, включает поправку в отношении Михаила Саакашвили.

В частности, в резолюцию был добавлен пункт, согласно которому «Европарламент призывает правительство «Грузинской мечты» обеспечить беспрепятственный доступ членов Европарламента к Михаилу Саакашвили».

Соответственно, статья 27 резолюции была сформулирована следующим образом: «Решительно подтверждает свое настоятельное требование о немедленном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям, в частности, с целью получения им лечения за рубежом; Подчеркивает, что самопровозглашенное правительство несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно нести полную ответственность за любой вред, который может быть ему причинен; Призывает правительство «Грузинской мечты» обеспечить членам Европейского парламента беспрепятственный доступ к Михаилу Саакашвили».

Европейский парламент принял резолюцию по Грузии.


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