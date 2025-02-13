

Европарламент требует освобождения Саакашвили по гуманитарным соображениям

13.02.2025 17:37





Проект резолюции, одобренный сегодня Европейским парламентом, включает поправку в отношении Михаила Саакашвили.



В частности, в резолюцию был добавлен пункт, согласно которому «Европарламент призывает правительство «Грузинской мечты» обеспечить беспрепятственный доступ членов Европарламента к Михаилу Саакашвили».



Соответственно, статья 27 резолюции была сформулирована следующим образом: «Решительно подтверждает свое настоятельное требование о немедленном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям, в частности, с целью получения им лечения за рубежом; Подчеркивает, что самопровозглашенное правительство несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно нести полную ответственность за любой вред, который может быть ему причинен; Призывает правительство «Грузинской мечты» обеспечить членам Европейского парламента беспрепятственный доступ к Михаилу Саакашвили».



Европейский парламент принял резолюцию по Грузии.





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