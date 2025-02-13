

Парламент Португалии осудил действия властей Грузии и выразил солидарность с народом страны

13.02.2025 17:54





Парламент Португалии осудил действия властей Грузии, которые, по мнению депутатов, отходят от демократических принципов и выразил солидарность с народом Грузии. Соответствующую резолюцию члены законодательного органа Португалии приняли на этой неделе.



Документ отмечает, что выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями и манипуляциями, а правительство во главе с партией «Грузинская мечта» отходит от европейских ценностей, делая тревожные шаги в сторону авторитаризма. Решение приостановить переговоры с ЕС вызвало протесты среди граждан, а жестокие репрессии против мирных протестующих, произвольные аресты оппозиционеров и злоупотребление властью стали яркими примерами этого процесса, считают авторы резолюции.



Резолюция призывает правительство Португалии:



• Публично выразить солидарность с народом Грузии и подтвердить приверженность Португалии фундаментальным ценностям демократии, прав человека и верховенства закона.

• Призвать грузинские власти немедленно прекратить насильственные репрессии против мирных демонстрантов и освободить всех задержанных по политическим мотивам.

• Осудить внешнее вмешательство, в частности со стороны России, в избирательные процессы Грузии.

• Подтвердить необходимость соблюдения территориальной целостности Грузии, осудив продолжающуюся оккупацию Россией регионов Южной Осетии и Абхазии.

• Выступить на уровне ЕС за введение санкций против политических и институциональных лидеров Грузии, причастных к нарушениям прав человека, включая запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов.

• Усилить поддержку грузинских демократических институтов и гражданского общества.



Текст резолюции предложили депутаты от партии «Либеральная инициатива». Как пишет грузинское издание Tabula, документ поддержали все партии, присутствующие на голосовании – Социал-демократическая партия, Социалистическая партия, ультраправая Chega («Хватит!»), «Либеральная инициатива», «Левый блок» и «Народная партия». Не присутствовали на заседании Португальская коммунистическая партия и леволиберальная зеленая LIVRE.





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