|
|
|
Парламент Португалии осудил действия властей Грузии и выразил солидарность с народом страны
13.02.2025 17:54
Парламент Португалии осудил действия властей Грузии, которые, по мнению депутатов, отходят от демократических принципов и выразил солидарность с народом Грузии. Соответствующую резолюцию члены законодательного органа Португалии приняли на этой неделе.
Документ отмечает, что выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями и манипуляциями, а правительство во главе с партией «Грузинская мечта» отходит от европейских ценностей, делая тревожные шаги в сторону авторитаризма. Решение приостановить переговоры с ЕС вызвало протесты среди граждан, а жестокие репрессии против мирных протестующих, произвольные аресты оппозиционеров и злоупотребление властью стали яркими примерами этого процесса, считают авторы резолюции.
Резолюция призывает правительство Португалии:
• Публично выразить солидарность с народом Грузии и подтвердить приверженность Португалии фундаментальным ценностям демократии, прав человека и верховенства закона.
• Призвать грузинские власти немедленно прекратить насильственные репрессии против мирных демонстрантов и освободить всех задержанных по политическим мотивам.
• Осудить внешнее вмешательство, в частности со стороны России, в избирательные процессы Грузии.
• Подтвердить необходимость соблюдения территориальной целостности Грузии, осудив продолжающуюся оккупацию Россией регионов Южной Осетии и Абхазии.
• Выступить на уровне ЕС за введение санкций против политических и институциональных лидеров Грузии, причастных к нарушениям прав человека, включая запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов.
• Усилить поддержку грузинских демократических институтов и гражданского общества.
Текст резолюции предложили депутаты от партии «Либеральная инициатива». Как пишет грузинское издание Tabula, документ поддержали все партии, присутствующие на голосовании – Социал-демократическая партия, Социалистическая партия, ультраправая Chega («Хватит!»), «Либеральная инициатива», «Левый блок» и «Народная партия». Не присутствовали на заседании Португальская коммунистическая партия и леволиберальная зеленая LIVRE.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна