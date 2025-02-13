

Резолюция Европарламента: самопровозглашенное правительство Грузии не имеет легитимности

13.02.2025 18:17





Европейский парламент принял резолюцию под названием «Об ухудшении политической ситуации в Грузии». Резолюция объединяет проекты, представленные депутатами пяти политических групп.



За резолюцию проголосовали 400 депутатов, 63 высказались против, 81 воздержался.



«Депутаты Европейского парламента: самопровозглашенное правительство Грузии не имеет легитимности. Европейский парламент признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии. Призывает Евросоюз ввести санкции в отношении ведущих грузинских политиков, а также провести новые выборы, которые являются единственным выходом из политического кризиса в Грузии.



Депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенного правительства Грузии, которое они обвиняют в подрыве демократии в стране и репрессиях против инакомыслящих. В резолюции, принятой в четверг, Парламент отказывается признать самопровозглашенные власти правящей партии «Грузинская мечта» после сфальсифицированных парламентских выборов 26 октября 2024 года, включая новоназначенного президента Михаила Кавелашвили, и призывает международное сообщество присоединиться к бойкоту правящей элиты Грузии.



Депутаты Европарламента продолжают признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и призывают президента Европейского совета Антониу Кошту пригласить ее для представления страны на предстоящих заседаниях Европейского совета и Европейской политической общины.



После спорных выборов, которые погрузили Грузию в политический и конституционный кризис, в стране продолжаются мирные массовые антиправительственные протесты, на которые власти ответили жестокими и репрессивными мерами со стороны полиции и правоохранительных органов. В связи с этим депутаты Европарламента хотят, чтобы Совет и государства-члены ЕС ввели персональные санкции против должностных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за демократическую регрессию, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов. Это включает, среди прочих, видного олигарха Бидзину Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалву Папуашвили, а также судей, выносящих политически мотивированные приговоры, и представителей СМИ, распространяющих дезинформацию. Необходимы новые выборы», — говорится в пресс-релизе Европарламента по резолюции.



Кроме того, согласно пресс-релизу, в резолюции говорится о необходимости проведения новых выборов.



«Резолюция также подчеркивает, что единственным решением текущего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению депутатов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев, проходить в улучшенной избирательной среде, под контролем независимой и беспристрастной избирательной администрации и с наблюдением международных наблюдателей. Глубоко сожалея о том, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от курса на европейскую интеграцию и членство в НАТО, Парламент вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку законных европейских устремлений народа Грузии», — говорится в пресс-релизе.







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