

С апреля в Грузии начнется мониторинг соблюдения правил при производстве пластиковых и биоразлагаемых пакетов

13.02.2025 19:02





С апреля государство начнет мониторинг соответствия производства пластиковых и биоразлагаемых пакетов установленным правилам. Теперь также доступны лабораторные исследования, которые позволят более точно определять качество продукции.



В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства состоялась встреча с производителями и импортерами пакетов.



По словам юриста компании “AA Plast” Мелиты Ткабладзе, мониторинг поможет создать более здоровую конкурентную среду на рынке.



Она отмечает, что недобросовестная конкуренция негативно сказалась на деятельности компании, так как производство пакетов по всем стандартам обходится дороже.



Новые меры особенно затронут малые предприятия, которые нарушали нормы и теперь должны будут модернизировать оборудование, использовать специальные добавки (что увеличит расходы) и привести производство в соответствие с законом.



Как изменится контроль?



- Ранее проверки проводились визуально, теперь же лицензированная лаборатория сможет точно определять соответствие пакетов стандартам.

- В случае нарушения производителей ждут штрафы и конфискация продукции уже при первом выявленном нарушении.



Система штрафов

- Штраф для производителей – от 1000 лари.

- Штраф для магазинов – также 1000 лари.

- Дополнительный штраф за каждую единицу несоответствующего пакета – 25 тетри.



Как это повлияет на рынок?



По словам Ткабладзе, введение лабораторного контроля может привести к дальнейшему удорожанию продукции, если исследования покажут необходимость использования большего количества биоразлагаемых добавок.



Напомним, что с июля 2019 года в Грузии запрещено производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины. С 2 января 2023 года также был введен запрет на полиэтиленовые пакеты, используемые для взвешивания товаров.



Контроль за импортом осуществляет Служба доходов, за производством следит Министерство охраны окружающей среды, а за продажей – местные муниципалитеты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





