

Джо Уилсон:Я благодарен за крайне сильную резолюцию Европарламента по ситуации в Грузии

13.02.2025 19:24





Резолюция Европарламента содержит полный список пособников режима Иванишвили, в отношении которых должны быть введены санкции – Единственный путь вперед – свободные и честные выборы!, - так сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) отреагировал на резолюцию “Об ухудшении политической ситуации в Грузии”, принятую Европарламентом.



“Я благодарен за крайне сильную резолюцию Европарламента по ситуации в Грузии, принятую подавляющим большинством голосов. Резолюция Европарламента содержит полный список пособников режима Иванишвили, в отношении которых должны быть введены санкции. Единственный путь вперед – свободные и честные выборы!” – пишет Уилсон.





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