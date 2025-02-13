

Бадри Джапаридзе: Резолюция Европарламента является результатом подрывной деятельности, осуществляемой „Грузинской мечтой“

13.02.2025 19:25





Мы должны постараться и вынудить „Грузинскую мечту" назначить новые выборы, так как это единственный выход из острейшего конституционного и политического кризиса, - указанное заявление на пресс-конференции сделал один из лидеров коалиции “Сильная Грузия” Бадри Джапаридзе.



По его словам, сторонники „Грузинской мечты"должны прийти в себе и создать давление на Иванишвили, вынудить его назначить новые выборы.



„Такую жесткую резолюцию мы еще не видели. Это результат именно той подрывной деятельности, которую „Грузинская мечта“, Бидзина Иванишвили осуществляют против нашего государства. Это результат деструктивных, разрушительных действий Иванишвили и „Грузинской мечты“. В резолюции отражено, что Европарламент призывает всех своих членов не признавать де-факто власти. Называет их самопровозглашенными властями, самоназначенными должностными лицами, и одновременно призывает страны-члены Евросоюза на двухсторонней основе задействовать весь возможный механизм санкций и одобряет двухсторонние санкции, принятые Латвией, Литвой, Эстонией и Чехией.



Мы должны постараться и вынудить „Грузинскую мечту" выполнить требование, предусмотренное резолюцией, назначить новые выборы, так как это единственный выход из острейшего конституционного и политического кризиса, в который нас ввела "Грузинская мечта". Новые выборы, конечно же, должны быть проведены в свободных и справедливых условиях. В то же время все должны понимать, в том числе и сторонники "Грузинской мечты", которые финансируют репрессивный режим "Грузинской мечты" и являются соучастниками репрессий, осуществляемых против нашего народа, что им также угрожают санкции. Поэтому, они должны прийти в себе и создать давление на Иванишвили и его решение о том, что обязательно, в течение ближайшего времени, для того, чтобы ситуация еще более не ухудшилась, и Евросоюз не рассмотрел упразднение для нашей страны тех благ, за которые мы боролись на протяжении многих лет, вынудить его назначить новые выборы. Это будет единственный верный ответ на те вызовы, перед которыми мы находимся“,- заявил Джапаридзе.





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