

Матикашвили: Пока в Европарламенте не будут учитывать волю грузинского народа, грош цена будет таким резолюциям.

13.02.2025 19:25





Какую ценность может иметь резолюция, которая реально основана на абсурде – Где президентом вновь признана Зурабишвили. Вообще, зачем такое отношение? Пусть напрямую признают президентом Саакашвили, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат от “Грузинской мечты” Давид Матикашвили, чем прокомментировал резолюцию по Грузии, которая сегодня была принята Европарламентом.



По его словам, до тех пор, пока в Европарламенте не будут учитывать волю грузинского народа, грош цена будет таким резолюциям.



“Какую ценность может иметь резолюция, которая реально основана на абсурде, где проигнорирована воля более 1 миллиона 100 тысяч избирателей, где президентом вновь признана Зурабишвили [Саломе]. Вообще, зачем такое отношение? Пусть напрямую признают президентом Саакашвили - практически, это одно и то же. Пусть вновь назовут его светочем демократии и живут в том абсурде, который пытается насадить европейская демократия, и не только в Грузии. Мы слышим много заявлений об этом от лидеров разных стран мира.



Кольцо борьбы с “Дип стейт” сужается. После того, как Дональд Трамп в Вашингтоне зажег огонь борьбы, он обязательно придет и до европейской бюрократии. Эта важная борьба, которая проходит в Америке, предусмотрена для победы – также и в Европе должны победить демократия, плюрализм, публичность, а не бюрократическая сила, на которой, к сожалению, построен сегодняшний Европарламент и те люди, которые пытаются черным по белому написать, что Саакашвили – мученик, жертва, и вновь ввергнуть нашу страну под влияние идей, которые в нашей стране не популярны”, - отметил Матикашвили.





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