|
|
|
Рихардс Колс: 400 голосами европейские парламентарии отказываются от признания самопровозглашенных властей „Грузинской мечты“
13.02.2025 19:26
400 голосами европейские парламентарии отказываются от признания самопровозглашенных властей правящей партии „Грузинская мечта“, - об этом в социальной сети Х пишет депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс.
„400 голосами европейские парламентарии заявили о своем отказе от признания самопровозглашенных властей правящей партии „Грузинская мечта“ после сфальсифицированных выборов. Резолюция требует: бойкот правящей элиты Грузии, введение санкций в отношении официальных лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии, признание Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии, проведение новых выборов в справедливых условиях“, - пишет Колс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна