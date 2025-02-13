

Рихардс Колс: 400 голосами европейские парламентарии отказываются от признания самопровозглашенных властей „Грузинской мечты“

13.02.2025 19:26





400 голосами европейские парламентарии отказываются от признания самопровозглашенных властей правящей партии „Грузинская мечта“, - об этом в социальной сети Х пишет депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс.



„400 голосами европейские парламентарии заявили о своем отказе от признания самопровозглашенных властей правящей партии „Грузинская мечта“ после сфальсифицированных выборов. Резолюция требует: бойкот правящей элиты Грузии, введение санкций в отношении официальных лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии, признание Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии, проведение новых выборов в справедливых условиях“, - пишет Колс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





