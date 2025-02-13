

„Грузинская мечта“: В ответ на резолюцию, принятую сегодня, хотим заявить, что или „Дип стейт “ уничтожит Евросоюз

13.02.2025 19:26





В ответ на резолюцию, принятую сегодня, хотим заявить, что либо „Дип стейт “ уничтожит Евросоюз либо Евросоюз найдет силы как-нибудь выйти из-под влияния „Дип стейт“, - об этом говорится в заявлении политсовета „Грузинской мечты“.



В заявлении также сказано о том, что „к сожалению, сегодня серьезно воспринимать Европарламент абсолютно невозможно“.



„Мы хотим отреагировать на резолюцию, которая сегодня была принята Европарламентом против Грузии и власти, избранной грузинским народом.



Еще 26 марта 2023 года будущий президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями заявил: „Это решающая борьба. Либо „Дип стейт“ уничтожит Америку, либо мы уничтожим „Дип стейт“.



После избрания на пост президента США Дональд Трамп активно включился в эту решающую борьбу, и мы желаем ему успеха в деле уничтожения „Дип стейт“.



С нашей стороны, в ответ на резолюцию, принятую сегодня, хотим заявить, что либо „Дип стейт “ уничтожит Евросоюз либо Евросоюз найдет силы как-нибудь выйти из-под влияния „Дип стейт“.



Как и президенту Трампу, мы желаем и Европе избавиться от вредоносного влияния „Дип стейт“. В этой борьбе мы встанем на сторону европейских патриотов.



Также хотим напомнить общественности вчерашнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - „Серьезно воспринимать европейские институты невозможно“.



По нашему мнению, к сожалению, сегодня серьезно воспринимать Европарламент абсолютно невозможно.





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