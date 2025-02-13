

После жесткой резолюции «Грузинская мечта» критикует Европарламент

13.02.2025 19:27





После того, как 13 февраля Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, Политический совет «Грузинской мечты» заявил, что резолюция направлена ​​«против Грузии и власти, избранной грузинским народом».



Резолюция, принятая Европарламентом подавляющим большинством голосов, призывает Евросоюз не признавать власти «Грузинской мечты» и ввести санкции против Бидзины Иванишвили. «Грузинская мечта» отреагировала на резолюцию Европарламента заявлением, содержащим теории заговора о влиянии «глубинного государства» на Европарламент.



«Либо «Дип стейт» уничтожит Евросоюз, либо Евросоюз найдет в себе силы каким-то образом избежать влияния «Дип стейт»», — заявила «Грузинская мечта», сославшись на заявление президента Дональда Трампа от 2023 года о том, что «либо «Дип стейт» уничтожит Америку, либо мы уничтожим «Дип стейт»».



«Точно так же, как мы желаем президенту Трампу победы в борьбе с «Дип стейт», мы также желаем Европе избежать пагубного влияния «Дип стейт». В этой борьбе мы будем на стороне патриотически настроенных европейцев», — говорится в заявлении Политсовета.



В заявлении также приводятся слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: «Европейские институты невозможно воспринимать всерьез».



«По нашему мнению, к сожалению, сегодня совершенно невозможно воспринимать Европарламент всерьез», — говорится в заявлении.





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