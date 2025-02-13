

Европейские страны готовы укреплять поддержку Украины

13.02.2025 19:28





Европейские страны заявляют о готовности укреплять коллективную оборону и оказывать поддержку Украине.



Во Франции прошла встреча министров иностранных дел «Веймар+», после которой Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, а также Служба внешних связей Европейского союза и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением.



Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России. Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, гарантирующий интересы Украины и ее европейских союзников.



Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей», — говорится в заявлении.



Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп и Путин договорились обменяться визитами и начать переговоры по украинскому вопросу.



«Пришло время положить конец этой бессмысленной войне, которая принесла огромные и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины», — написал Трамп в социальных сетях.



Кроме того, видение США формата Рамштайн представил министр обороны Пит Хегсет. Он заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, и вступление в НАТО являются нереалистичной целью. Говоря о гарантиях безопасности, глава Пентагона выразил мнение, что их должны обеспечивать «европейские и неевропейские силы». «Если в какой-то момент в Украине будут размещены миротворческие силы, это должно быть не в рамках миссии НАТО и не в рамках действия 5-й статьи о коллективной безопасности», — подчеркнул он.





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