

Саломе Зурабишвили примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности

13.02.2025 20:07





14 февраля 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится в ФРГ, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.



По заявлению пресс-службы Саломе Зурабишвили, в рамках визита „у нее состоится ряд двухсторонних встреч на высшем уровне с европейскими лидерами и членами делегации США“.



Также в Мюнхене у 5-го президента Грузии запланированы встречи с руководством Евросоюза и других международных организаций.



Саломе Зурабишвили примет участие в панельных дискуссиях конференции: „Грузия в центре внимания“ и „Гибридная тактика России“, где расскажет о ситуации, сложившейся в стране, и стоящих перед ней вызовах.



По информации пресс-службы, в Мюнхене Саломе Зурабишвили также проведет встречу с представителями грузинской диаспоры.





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