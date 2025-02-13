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Саломе Зурабишвили примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности


13.02.2025   20:07


14 февраля 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится в ФРГ, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

По заявлению пресс-службы Саломе Зурабишвили, в рамках визита „у нее состоится ряд двухсторонних встреч на высшем уровне с европейскими лидерами и членами делегации США“.

Также в Мюнхене у 5-го президента Грузии запланированы встречи с руководством Евросоюза и других международных организаций.

Саломе Зурабишвили примет участие в панельных дискуссиях конференции: „Грузия в центре внимания“ и „Гибридная тактика России“, где расскажет о ситуации, сложившейся в стране, и стоящих перед ней вызовах.

По информации пресс-службы, в Мюнхене Саломе Зурабишвили также проведет встречу с представителями грузинской диаспоры.


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