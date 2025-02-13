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Кобахидзе: У меня была плодотворная встреча с премьер-министром Орбаном
13.02.2025 20:07
«Во время визита в Дубай у меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились, что межправительственный саммит Грузия-Венгрия пройдет в Будапеште», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
Глава правительства отметил, что беседа затронула основные направления двусторонних отношений.
«Наша беседа затронула ключевые вопросы, отражающие позитивную динамику двусторонних отношений. Мы договорились о проведении в Будапеште межправительственного саммита Грузия-Венгрия, что будет способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства. Грузия твердо привержена углублению сотрудничества и выявлению новых возможностей для партнерства в областях, представляющих общий интерес», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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